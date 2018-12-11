После индексации в Татарстане станет меньше пенсионеров с доплатой из бюджета

Фото: Илья Репин

В Татарстане с Нового года уменьшится количество неработающих пенсионеров, официально находящихся за чертой бедности, — получающих пенсию ниже прожиточного минимума, сообщила заместитель управляющего ПФР по РТ Елена Полякова на пресс-конференции, посвященной индексации пенсий в 2019 году.



Но это вовсе не значит, что у этой категории татарстанских пенсионеров ощутимо вырастут доходы. Напротив, сейчас разницу между маленькой пенсией и официальным прожиточным минимумом, который в Татарстане в настоящее время составляет 8 232 рубля, им доплачивают из регионального бюджета. А после индексации пенсии их вырастут на 7,05% и тем, у кого они «дотянутся» до нижней планки, доплаты снимут.

Подробнее об особенностях индексации пенсий в 2019 году — в материале «Реального времени».