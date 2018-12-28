В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку, есть погибшие

Пассажирский автобус въехал в остановку в Нижнем Новгороде в пятницу, 28 декабря.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего врезался в фонарный столб. Корма транспорта вылетела на остановку, задев трех человек.

В ДТП погибла женщина, получили ранения двое детей 4 и 6 лет. Их госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Пассажиры автобуса не пострадали, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в Пермском крае при столкновении легковушки и грузовика погибла 39-летняя женщина.