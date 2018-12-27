В новогодние каникулы казанские парковки будут бесплатными

С 30 декабря по 8 января муниципальные парковки Казани, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в субботу, 29 декабря, парковки работают в обычном режиме.

Напомним, в 2019 году парковкой можно будет воспользоваться бесплатно с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября. Бесплатно оставить машину на такой стоянке можно будет в Ураза-байрам, который в Татарстане будут отмечать 4 июня, и Курбан-байрам — 11 августа.



Ранее исполком Казани предложил эвакуировать машины за неоплату парковки.