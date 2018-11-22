Власти Казани определили дни бесплатной парковки в 2019 году

В Казани определили режим работы муниципальных парковок без взимания платы на 2019 год.

В постановлении исполкома города, которое размещено в сборнике документов и правовых актов Казани, сказано, что парковкой можно будет воспользоваться бесплатно с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4, 6 ноября.

Бесплатно оставить машину на такой стоянке можно будет в Ураза-байрам, который в Татарстане будут отмечать 4 июня и Курбан-байрам — 11 августа.

Также муниципальные парковки будут бесплатными по воскресеньям. В остальные дни припарковать оставить машину без оплаты можно только ночью, с 21.00 до 7.00.



Напомним, что в Казани с 1 ноября начали работать новые парковки. В городе появилось 1 185 парковочных мест на 41 участке.