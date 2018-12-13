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Исполком Казани предложил эвакуировать машины за неоплату парковки

10:09, 13.12.2018 2
Исполком Казани предложил эвакуировать машины за неоплату парковки

Исполком Казани предложил эвакуировать автомобили, чьи владельцы не оплатили парковку.

Власти города обратились в Госсовет Татарстана с просьбой направить соответствующую инициативу в Госдуму.

Казанские чиновники хотят добиться внесения изменений в правила дорожного движения и КоАП в связи с тем, что автовладельцы, не желающие платить за муниципальную парковку, додумались на время парковки попросту снимать с машин номера.

Как сообщил корреспонденту «Реального времени» зампредседателя городского комитета по транспорту Марата Хисамутдинова, идея состоит в том, чтобы ввести в ПДД пункт, запрещающий стоянку автомобилей без регистрационных номеров, а в КоАП — статью, которая предусматривает за его нарушение санкцию в виде эвакуации. Подробности инициативы и детали обсуждения проекта закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» на заседании Госсовета — в нашем материале.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:52
    давно пора!
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  • Анонимно 11:10
    Интересно, а будут ли эвакуировать машины о...аа 16 rus, в...тм16 rus, т...ос 116 rus, р....ов16 rus, р...оа 16 rus?!
    А так же машины с "блатными" номерами, стыдливо прикрытыми визитками, бумажками?!
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