Исполком Казани предложил эвакуировать машины за неоплату парковки

Исполком Казани предложил эвакуировать автомобили, чьи владельцы не оплатили парковку.

Власти города обратились в Госсовет Татарстана с просьбой направить соответствующую инициативу в Госдуму.

Казанские чиновники хотят добиться внесения изменений в правила дорожного движения и КоАП в связи с тем, что автовладельцы, не желающие платить за муниципальную парковку, додумались на время парковки попросту снимать с машин номера.



Как сообщил корреспонденту «Реального времени» зампредседателя городского комитета по транспорту Марата Хисамутдинова, идея состоит в том, чтобы ввести в ПДД пункт, запрещающий стоянку автомобилей без регистрационных номеров, а в КоАП — статью, которая предусматривает за его нарушение санкцию в виде эвакуации. Подробности инициативы и детали обсуждения проекта закона «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» на заседании Госсовета — в нашем материале.