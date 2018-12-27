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Власти Уфы перекроют две улицы в центре города 1 января

09:52, 27.12.2018
Власти Уфы перекроют две улицы в центре города 1 января
Фото: ufacity.info

В центре Уфы перекроют две улицы вечером 1 января из-за проведения фестиваля TERRA ZIMA.

Движение будет временно закрыто с 17.00 до 23.00 по улице Ленина на участке от улицы Пушкина до улицы Коммунистической и по улице Октябрьской революции на участке от улицы Ленина до улицы Советской.

В мэрии Уфы приносят извинения за доставленные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут движения.

Добавим, в рамках фестиваля TERRA ZIMA будут представлены разнообразные зимние развлечения для горожан, среди которых — эстафеты, анимация, фотосессии, катания на собачьих упряжках и так далее.

Напомним, ранее жители Башкирии выбрали новый дизайн для автобусов «Башавтотранса».

Общество Башкортостан
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