Мэр Казани ушел от ответа на вопрос о продаже «Нэфиса»

Мэр Казани оставил без ответа вопрос журналиста о продаже ГК «Нэфис». Глава администрации ответил на другие вопросы, но проигнорировал вопрос о сделке компании.

Когда журналисты попытались снова напомнить о «Нэфисе», глава администрации вопрос проигнорировал и перевел разговор в другое русло.

«Нет, группа компаний «Нэфис», продажа», — напомнила градоначальнику журналистка.

«Нет, я про «Вечерку». Точно так же, как вы, вчера узнал и вместе со всеми сожалею об этом, потому что это один из символов нашего города», — «не услышал» мэр вопрос о продаже «Нэфиса».

Таким образом, тема с ГК «Нэфис» была благополучно забыта.

Ранее эксперты назвали среди вероятных покупателей активов «Нэфиса» компанию «Татнефть». При этом продажу группы «Нэфис» подтвердили несколько источников «Реального времени».

Подробнее об этом и как закрытие газеты «Вечерняя Казань» совпало с продажей ГК «Нэфис Косметикс» — в материале «Реального времени».