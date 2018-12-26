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Юрий Чайка назначил прокурора Благоварского района Башкирии

13:28, 26.12.2018
Юрий Чайка назначил прокурора Благоварского района Башкирии
Фото: realnoevremya.ru

Прокурором Благоварского района РБ назначен советник юстиции Айтуган Идрисов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ранее Идрисов занимал должность заместителя прокурора Кушнаренковского района Башкирии. До этого трудился в Туймазинской межрайонной прокуратуре, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Напомним, ранее Совет Федерации назначил Игоря Ткачева на должность заместителя генерального прокурора РФ.

Общество Башкортостан
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