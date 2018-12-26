Юрий Чайка назначил прокурора Благоварского района Башкирии
Прокурором Благоварского района РБ назначен советник юстиции Айтуган Идрисов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Ранее Идрисов занимал должность заместителя прокурора Кушнаренковского района Башкирии. До этого трудился в Туймазинской межрайонной прокуратуре, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Напомним, ранее Совет Федерации назначил Игоря Ткачева на должность заместителя генерального прокурора РФ.Общество Башкортостан
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