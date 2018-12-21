Совфед назначил Ткачева заместителем генпрокурора России

Совет Федерации назначил Игоря Ткачева на должность заместителя генерального прокурора РФ.



Кандидатура государственного советника юстиции 2-го класса Ткачева была представлена на рассмотрение верхней палаты парламента президентом РФ и единогласно одобрена сенаторами, передает ТАСС.

В 2006 году Ткачев был назначен на должность прокурора Республики Дагестан. В 2009 году — на должность прокурора Оренбургской области, в 2015 году — прокурора Курганской области.