В РЖД призвали в ближайшее время начинать строительство ВСМ Москва — Казань

Первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин призвал в ближайшее время начать строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ ) Москва — Казань.

По его словам, проект был поддержан Координационным советом Москвы и Московской области по развитию транспортных систем.

«Реализация проекта будет способствовать разгрузке ЦТУ (центрального транспортного узла), развитию агломераций и росту экономик малых городов. МЦК и другие транспортные проекты доказали, что удобный и быстрый транспорт генерит пассажиропотоки и повышает деловую активность. Недаром в реализации проектов скоростного и высокоскоростного сообщения заинтересованы губернаторы трассы ВСМ Москва — Казань, они создали ассоциацию, объединяющую глав субъектов. В наш адрес регулярно поступают обращения предусмотреть ответвление от планируемой магистрали или провести ее как можно ближе к крупным населенным пунктам региона. География запросов — от Калининградской области до Дальневосточного федерального округа», — цитирует Мишарина ТАСС.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал экономически нецелесообразным проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. «Он нас не обидел», — прокомментировал слова главы Минфина президент Татарстана Рустам Минниханов.