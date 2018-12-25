Силуанов назвал проект ВСМ Москва — Казань экономически нецелесообразным

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань экономически нецелесообразным.

По его словам, он скептически относится к проекту: «Вопрос: будет ли здесь экономика?»

«Даже если это будет Казань — никакой экономики абсолютно нет. Такие проекты высокоскоростных магистралей делают там, где большое скопление народа, где люди будут перемещаться. Между Москвой и Питером — я еще понимаю. Даже есть оценки специалистов, где такие проекты могут быть выгодны и могут окупать текущее содержание. Но поскольку между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение, по времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростной поезд, поэтому экономический смысл фактически отсутствует», — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань усомнилось и Минэкономразвития.