Россияне начали активнее скупать недвижимость за рубежом — РГ

За последние два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом вырос более чем в полтора раза, или на 70%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при Правительстве России.

«Рост этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью — достаточно распространенное явление», — рассказала проректор Финансового университета Алексей Зубец.

По данным «РГ», больше всего россиян интересует недвижимость в Болгарии, а также в Черногории, Германии, Чехии, Турции, на Кипре.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за 2018 год совершено 123,8 тыс. сделок по ипотеке. Их количество выросло на 33% по сравнению с 2017 годом (93 тыс.).