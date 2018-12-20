Жители Татарстана стали чаще брать ипотеку

В Татарстане за 2018 год совершено 123,8 тыс. сделок по ипотеке. Их количество выросло на 33% по сравнению с 2017 годом (93 тыс.).



Общая сумма кредитных средств, обеспеченных ипотекой, составила порядка 1,8 трлн рублей (в 2017 году полтриллиона рублей). Почти на 60% увеличилось число договорной ипотеки, сообщил руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров на коллегии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.

По его словам, в 2018 году было зарегистрировано более 8 тыс. договоров социальной ипотеки (в 2017 — 7,3 тыс.). Всего ипотек по кредитным сделкам было зарегистрировано более 73 тыс. (в 2017 году — почти 60 тыс.), из них на жилые помещения — 52 тыс., нежилые — почти 4 тыс., земельные участки — 17 тыс.