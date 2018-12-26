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Минздрав РФ предложил запретить продажу табака после 2050 года

07:18, 26.12.2018
Минздрав РФ предложил запретить продажу табака после 2050 года
Фото: pxhere.com

Министерство здравоохранения РФ предложило запретить продажу табака после 2050 года. Об этом говорится в концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

«Целью Концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота, что позволит достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака», — приводит ТАСС текст документа.

Минздрав рассчитывает, что к 2050 году россиян, курящих табак, останется 5% (на данный момент — 30,9%).

Ранее сообщалось, что в России могут ввести «обезличенные» пачки сигарет.

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