В России могут ввести «обезличенные» пачки сигарет

Министерство здравоохранения России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет — без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, этот вопрос требует времени и должен осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза.

Также для борьбы с курением рассматривается вариант уменьшения числа мест, где оно разрешено, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России возраст продажи сигарет могут повысить до 21 года.

Напомним, в России нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей.