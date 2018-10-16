В России могут ввести «обезличенные» пачки сигарет
Министерство здравоохранения России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет — без логотипов и с написанными единым шрифтом названиями.
По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, этот вопрос требует времени и должен осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза.
Также для борьбы с курением рассматривается вариант уменьшения числа мест, где оно разрешено, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в России возраст продажи сигарет могут повысить до 21 года.
Напомним, в России нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 млн рублей.Общество
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