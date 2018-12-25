Минниханов о Минмолодежи РТ: «Никакой особой критики не было. Было воспитание»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал работу нового Министерства молодежи республики и его руководителя Дамира Фаттахова. Он подчеркнул, что поддерживает чиновника, а критикует его только для воспитания.

«Каждый из нас с чего-то начинает, где-то ошибается. Никакой особой критики не было. Было воспитание. В химических процессах это называется катализатором, чтобы они шли быстрее», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Президент РТ отметил, что Фаттахов не специалист в молодежной политике, но имеет базовую подготовку и «прошел хороший путь».

«Когда меня в 1996 году Шаймиев министром поставил и мне сказали, что надо идти в Госсовет с докладом, я чуть не умер. И что ты хочешь от Фаттахова? Дайте ему времени немножко оклематься», — добавил Минниханов.

Он отметил, что СМИ могут написать, что Министерство молодежи — перспективное и сложившейся команде правительство доверяет.

Напомним, что в октябре президент РТ отчитал министра за проект по реконструкции детских лагерей. По словам Минниханова, он давал поручение продумать, как за короткое время возможно привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не подготовить отдельные проекты.