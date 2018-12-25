Минниханов об Aurus: «Когда этот проект начинался, у меня были сомнения»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал решение производить автомобиль Aurus на территории республики.

«Российский вип-автомобиль, очень высокого класса. На самом деле, когда этот проект начинался, у меня были сомнения: сможем ли мы его сделать [на должном уровне, — РВ]. Но на самом деле очень современный, очень качественный автомобиль», — сказал Минниханов.

Также президент Татарстана подчеркнул, что выбор на площадку Ford-Sollers в «Алабуге» пал не благодаря каким-то заслугам руководства РТ. По его словам, определяющей причиной стала технологичность площадки и качество производственных процессов.

«Это очень престижно, если этот автомобиль будет производиться в нашей республике», добавил Минниханов.

Напомним, что министр промышленности РФ Дмитрий Мантуров рассказал сегодня о старте проекта. Автомобиль Aurus начнут собирать в Татарстане с середины 2020 года.