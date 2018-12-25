В Казани зафиксировали пробку длиной в 4,6 километра

Фото: скриншот

В Казани зафиксировали сложную пробку длиной в 4,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор наблюдается на улицах Комиссара Габишева и Дубравной, от улицы Академика Завойского до проспекта Победы. Как отметили в «Яндексе», в этой пробке можно потерять 42 минуты, что на 24 минуты больше обычного.

На данный момент пробки на дорогах Казани оцениваются в 8 баллов.

Напомним, что накануне в Казани из-за снегопада зафиксированы крупные пробки. Так, с утра «Яндекс.Пробки» сообщили о крупном заторе длиной 5 км. Вечером центр города встал в десятибалльных пробках. Подробнее о метели в Татарстане — в материале «Реального времени».