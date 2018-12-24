Агент Ткачева — о драке в «Салавате Юлаеве»: «Панин влез третьим, никто его не просил»

Агент нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачева Шуми Бабаев прокомментировал информацию о драке его клиента с партнером по команде Григорием Паниным после проигранной встречи с «Локомотивом» (3:4 ОТ).



— Такая обстановка сложилась после игры, но Панин влез третьим. Вот это уже было лишним. В раздевалке была рабочая обстановка. Панин залез не в свой спор.

А так, нормально, что мужики между собой разбираются. Ничего в этом страшного нет. Между собой все разобрались, но Панин залез, куда не надо, куда не просят. У всех были мужские эмоции, кроме одного человека, который влез третьим, — приводит слова Бабаева «Чемпионат».



Напомним, что уфимский клуб уступил ярославцам сегодня на своей площадке со счетом 3:4 в овертайме. «Салават Юлаев» занимает 6-е место с 50 очками в Восточной конференции.