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«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в овертайме

19:24, 24.12.2018
«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в овертайме
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (Ярославль) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла дома и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе уфимцев гол реализовал Дмитрий Кугрышев, дублем отметился Захар Арзамасцев. За «Локомотив» шайбы забили Даниил Апальков, Георгий Иванов, Брэндон Козун, в дополнительное время — Денис Алексеев.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 3:1.

СпортХоккей Башкортостан
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