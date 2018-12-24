«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в овертайме
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (Ярославль) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра прошла дома и закончилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе уфимцев гол реализовал Дмитрий Кугрышев, дублем отметился Захар Арзамасцев. За «Локомотив» шайбы забили Даниил Апальков, Георгий Иванов, Брэндон Козун, в дополнительное время — Денис Алексеев.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 3:1.СпортХоккей Башкортостан
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