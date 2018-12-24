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Хоккеисты «Салавата Юлаева» Панин и Ткачев подрались друг с другом после поражения «Локомотиву»

20:05, 24.12.2018
Хоккеисты «Салавата Юлаева» Панин и Ткачев подрались друг с другом после поражения «Локомотиву»
Фото: hcsalavat.ru

Хоккеисты «Салавата Юлаева», нападающий Владимир Ткачев и защитник Григорий Панин, подрались друг с другом после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом»,сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уфимский клуб уступил ярославцам сегодня на своей площадке со счетом 3:4 в овертайме.

«Салават Юлаев» занимает шестое место с 50 очками в Восточной конференции.

СпортХоккей Башкортостан
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