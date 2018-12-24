Патриарх Кирилл выразил слова соболезнования в связи с гибелью рабочих на шахте в Соликамске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил слова соболезнования в связи с гибелью горняков на шахте в Соликамске.

Предстоятель РПЦ обратился к губернатору Пермского края Максиму Решетникову и архиепископу Соликамскому и Чусовскому Зосиме. Патриарх Кирилл выразил надежду, что «священники и миряне епархии окажут всю необходимую духовную поддержку семьям, потерявшим в трагедии своих сродников».

«Разделяя скорбь и боль утраты с теми, кого коснулась эта беда, прошу вас передать им слова искреннего сочувствия», — говорится в официальном обращении на сайте РПЦ.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря объявлен траур.

