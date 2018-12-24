Кремль рекомендовал губернаторам нанять ответственных за соцсети

Кремль рекомендовал регионам ввести должности ответственных за интернет-коммуникации при губернаторах для реагирования на жалобы жителей в интернете и курирования работы с системой «Инцидент-менеджмент».



Как сообщает РБК, рекомендация касается минимум 14 областей, где в 2019 году пройдут выборы губернатора.

Предполагается, что отделы по SMM не будут вести соцсети за губернаторов, а займутся отдельным реагированием на жалобы граждан. Также должность помощника губернатора по SMM не будет связана с пресс-секретарем, который взаимодействует с традиционными СМИ.

Ранее власти Татарстана запустили систему «Инцидент-менеджмент», которая позволяет чиновникам отслеживать в социальных сетях негативный контент. В проекте задействованы все министерства Татарстана и администрации районов.