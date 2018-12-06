Власти Татарстана отреагируют на негативные комментарии в соцсетях

Власти Татарстана запустили систему «Инцидент менеджмент», которая позволяет чиновникам отслеживать в социальных сетях негативный контент. В проекте задействованы все министерства Татарстана и администрации районов.

«Система позволяет выявлять обращения (посты, комментарии в соцсетях), оповещает об этом соответствующий орган власти, которого касается это обращение. Ответственный за это сотрудник вступает в коммуникацию с пользователем, готовит квалифицированный ответ на вопрос», — передает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя казанского Кремля Лилию Галимову.

По словам политтехнолога Константина Калачева, система будет особенно актуальна для властей региона перед выборами в Госсовет РТ осенью 2019 года.

«Это будет мониторинг общественных настроений перед выборами, власти смогут ориентироваться в народной повестке, избежать серьезных конфликтов», — пояснил эксперт.

Сейчас проект реализуется «в тестовом режиме». Отмечается, что для региона «система бесплатная» и «никаких дополнительных средств не требует».

Напомним, за первые несколько недель работы системы в Башкирии «Инцидент менеджмент» успел основательно потрепать нервы уже не одному десятку чиновников, от республиканского до местного уровня. Подробно — в материале «Реального времени».

