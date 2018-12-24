Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 68,7 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 68—68,75 за единицу американской валюты. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, в прошлую пятницу по причине продолжающегося падения нефтяных котировок (на минимуме 52,80 долл./бар., с начала года падение 20%) рубль с расчетами «на завтра» преодолел отметку в 69 руб./долл. и закрылся на уровне 68.87 руб./долл.

Отмечается, что пока в краткосрочной перспективе не в пользу рубля играют падающие котировки нефти и ожидаемое возобновление покупок валюты для Минфина в январе. Тем не менее важным фактором поддержки остаются ожидания рынка относительно повышения ставки Банком России в 1 квартале 2019 года.

Ранее сегодня стало известно, что в 2018 году международные инвесторы вывели из России $1 млрд.