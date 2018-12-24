В 2018 году международные инвесторы вывели из России $1 млрд

По итогам 2018 года международные инвесторы вывели из российских фондов более $1 млрд. Это рекордный объем средств с 2013 года, когда фонды потеряли $3,1 млрд.

Отток средств связан с санкциями США в отношении российских чиновников и бизнесменов. Так, весной иностранные инвесторы вывели $700 млн, а за последние три недели — $330 млн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Ранее Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2018 году по версии Forbes.