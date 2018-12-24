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В Роскомнадзоре исключили возможность отключения России от интернета

09:26, 24.12.2018
В Роскомнадзоре исключили возможность отключения России от интернета
Фото: pixabay.com

Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность отключения России от интернета.

«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет сейчас нет», — сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о целях законопроекта об автономном Рунете.

По его словам, российские власти должны быть готовы к тому, чтобы в случае ЧС, предоставление услуг связи и доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки.

В декабре в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.

Позже стало известно, что Роскомнадзор может получить управление Рунетом. Общество
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