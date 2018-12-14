Парламентарии внесли в Госдуму закон об автономности интернета

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.



Речь идет о создании инфраструктуры, которая обеспечит «работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет», пишет ТАСС.

Отмечается, что документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

В Минкомсвязи отметили, что законопроект об автономной работе Рунета поможет защитить его от внешних угроз.

Напомним, в Департаменте по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ рассказали, что Россия обладает всеми возможностями для создания «альтернативного» интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии.

Ранее экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.