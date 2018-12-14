Роскомнадзор может получить управление рунетом

В России может быть создан центр управления рунетом – курировать его деятельность будет Роскомнадзор.

Центр мониторинга и управления будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи и будет определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также центр будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика, пишут «Ведомости».

Отмечается, что средства на создание центра будут выделены из внутренних ресурсов Роскомнадзора и за счет программы «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.