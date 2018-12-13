На трассе в Пермском крае после столкновения сгорели две машины, есть погибшие

Фото: 59.мвд.рф

В Пермском крае на трассе произошла смертельная авария с участием двух автомобилей.

Инцидент случился на автодороге Кунгур – Соликамск вечером в среду, 12 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом «Газель». После удара произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП оба водителя – мужчины в возрасте 34 и 39 лет — от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров иномарки и микроавтобуса с многочисленными травмами были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее в Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на две части.