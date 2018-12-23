Кокорин и Мамаев сыграют в «Бутырке» футбольный матч против сотрудников СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут матч против команды сотрудников СИЗО «Бутырка» в ближайшее время.



«Эту идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Замдиректора ведомства Валерий Максименко сказал мне, что многие с большой радостью встретятся на футбольном поле с такими выдающимися футболистами», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

По ее словам, точная дата матча еще не обсуждалась, но он состоится вскоре после Нового года.

Ранее Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение — теперь вместо побоев им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд продлил арест Мамаеву, Кокорину и его брату Кириллу до 8 февраля 2019 года. Мосгорсуд признал это решение законным.

