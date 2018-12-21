Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Нападающему питерского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву ужесточили обвинение — теперь вместо побоев им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

«Следствие в СИЗО в присутствии адвокатов перепредъявило обвинение Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому», — сообщил адвокат брата Кокорина Кирилла — Вячеслав Барик.



По его словам, изменения произошли в связи с тем, что по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Отмечается, что обвинение в хулиганстве остается в деле, пишет RT.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд продлил арест Мамаеву, Кокорину и его брату Кириллу до 8 февраля 2019 года. Мосгорсуд признал это решение законным.