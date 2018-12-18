Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве.

«Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — передает «Интерфакс» решение судьи.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд продлил арест полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву и форварду питерского «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу до 8 февраля 2019 года. Позже Кокорин заявил, что не планирует отмечать Новый год в изоляторе.