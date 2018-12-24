Сегодня в Татарстане метель, сильный ветер и до -10

В понедельник, 24 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем в республике ожидается снег, мокрый снег, местами сильный и метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-восточный умеренный, утром, днем порывистый сильный 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем -1..-6˚, на востоке до -10˚. В Казани днем ожидается от -2°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -8°С.