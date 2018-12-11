Светлаков после ответной песни детей пообещал приехать в Нижнекамск

Актер и режиссер Сергей Светлаков пообещал приехать в Нижнекамск после ответной песни про город, которая была исполнена во время игры КВН на Кубок главы Нижнекамского района. Видео с композицией он разместил на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Нижнекамск, за чувство юмора! Обязательно приеду!» — написал он.

В песне дети поют о том, что в Нижнекамске «у каждого по три машины» и «очень хорошо живется».

Ранее детский «хор Светлакова» исполнил юмористическую песню о Нижнекамске на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица». Песня прозвучала в программе «Слава богу, ты пришел!» на канале СТС.