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Светлаков после ответной песни детей пообещал приехать в Нижнекамск

13:48, 11.12.2018
Светлаков после ответной песни детей пообещал приехать в Нижнекамск
Фото: скриншот видео youtube.com

Актер и режиссер Сергей Светлаков пообещал приехать в Нижнекамск после ответной песни про город, которая была исполнена во время игры КВН на Кубок главы Нижнекамского района. Видео с композицией он разместил на своей странице в Instagram.

«Спасибо, Нижнекамск, за чувство юмора! Обязательно приеду!» — написал он.

В песне дети поют о том, что в Нижнекамске «у каждого по три машины» и «очень хорошо живется».

Ранее детский «хор Светлакова» исполнил юмористическую песню о Нижнекамске на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица». Песня прозвучала в программе «Слава богу, ты пришел!» на канале СТС.

ОбществоКультура Татарстан
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