National Interest назвал возможные регионы начала Третьей мировой войны

Американское издание The National Interest назвало в числе вероятных мест начала третьей мировой войны Южно-Китайское море, Украину, Персидский залив и Корейский полуостров.



По мнению профессора Военного колледжа армии США Роберта Фарлиоба, борьба США и Китая в Южно-Китайском море проходит в рамках экономических санкций и споров о тарифах, но по мере ухудшения двусторонних отношений конфликт может выйти за эти рамки, сообщает издание.

Другим вероятным местом начала мировой войны Фарли назвал Украину. Он напомнил о недавнем инциденте в Керченском проливе, отметив, что это вызвало рост напряженности в регионе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале «войны» с Россией после событий в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины. Позже депутат Верховной рады Виталий Куприй внес проект обращения к украинскому лидеру с просьбой объявить войну России.