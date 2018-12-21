В Раде предложили Порошенко объявить войну России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй внес проект обращения к украинскому лидеру Петру Порошенко с просьбой объявить войну России.

В документе также говорится о разрыве дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Россией. Проект был зарегистрирован на сайте украинского парламента 21 декабря.

Ранее Порошенко заявил о начале «войны» с Россией после событий в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины.

После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.