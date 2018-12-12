Порошенко назвал войной события в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко.



В ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.



Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.