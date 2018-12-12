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Порошенко назвал войной события в Керченском проливе

11:07, 12.12.2018
Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Фото: wikipedia.org / Вадим Чуприн

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе, заявил о начале «войны» с Россией.

«Господин Путин, это агрессия. Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко.

В ноябре российские пограничники задержали три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

После этого Киев ввел на месяц военное положение и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.

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