Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

Минобороны России опубликовало видео с полетами стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.



На кадрах показана взлет и посадка самолетов, дозаправка в воздухе. Кроме того, на видео показаны загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101 на подкрыльевых пилонах.

Напомним, 23 декабря в России отмечается День Дальней авиации. В этом году ей исполнилось 104 года.

Ранее Минобороны РФ впервые показало видео российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.