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Минобороны опубликовало видео с полетами ракетоносцев Дальней авиации

12:31, 23.12.2018

Минобороны России опубликовало видео с полетами стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

На кадрах показана взлет и посадка самолетов, дозаправка в воздухе. Кроме того, на видео показаны загрузка новейшей крылатой ракеты Х-101 в отсек для оружия Ту-160, а также Ту-95МС, выполняющий полет с четырьмя ракетами Х-101 на подкрыльевых пилонах.

Напомним, 23 декабря в России отмечается День Дальней авиации. В этом году ей исполнилось 104 года.

Ранее Минобороны РФ впервые показало видео российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.

ПромышленностьОПК
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