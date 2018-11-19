Минобороны впервые показало видео полета Су-57 в Сирии

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Минобороны РФ впервые показало видео российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии.



«Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Экипажи Су-57 выполнили более 10 полетов в Сирии», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Ранее в интернете появилось видео полета «Русских витязей» в Бахрейне. Асы исполнили сложные фигуры высшего пилотажа.