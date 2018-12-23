Уфимский «Урал» прервал серию поражений, обыграв «Ярославич»

Уфимский «Урал» в матче девятого тура мужской волейбольной Суперлиги на выезде обыграл «Ярославич» со счетом 3:0.

Как сообщает пресс-служба уфимской команды, первый сет получился напряженным, команда Даниэле Баньоли за счет характера смогла выиграть со счетом 26:24.

Второй и третий сет были не менее сложными для команд. Но «Урал» смог выиграть «всухую» и прервать свою серию поражений.

Самым результативным игроком матча стал Родион Мискевич. Он набрал 21 очко (16 – в атаке, 3 – на подаче и 2 – на блоке). Также Мискевич стал лучшим по очкам на подаче и в атаке.

Команда Баньоли занимает 11-ю строчку в чемпионате, в ее активе три победы. Столько же у «Енисея», «Динамо» и «Новы», которая замыкает кубковую восьмерку.

Следующий матч «Урал» проведет 26 декабря в Уфе. Соперником уфимской команды станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.



