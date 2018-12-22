СМИ анонсировали повторение керченского инцидента в Арктике

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Немецкое издание Teleposis предупреждает о повторении «керченского инцидента» в Арктике. К этому могут привести действия США, добивающихся свободы морской навигации.



Предполагается, что американская сторона развернет свою деятельность в районах, на которые претендует Россия. Так, вице-адмирал Эндрю Льюис, командующий воссозданным Вторым флотом ВМС США, допускал, что Вашингтон будет действовать и на спорных территориях.

«Инцидент в Керченском проливе показал, что российская сторона готова дать агрессивный ответ, чтобы защитить свои интересы. Поэтому подобные случаи могут повториться», — пишет издание.

При этом Москва продолжает усиливать контроль над своими прибрежными водами, для чего существуют экономические и военные причины — расширение российского военного присутствия в Арктике.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

Корабли были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских кораблей «заготовленной заранее провокацией», которая связана с выборами президента Украины.