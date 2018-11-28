Путин связал «провокацию» в Керченском проливе с выборами президента Украины

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе.

«В инциденте в Черном море есть признаки заготовленной заранее провокации, это предлог ввести военное положение на Украине», — сказал Владимир Путин.



«Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас — лишь небольшой инцидент», — заявил Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

Напомним, что 25 ноября три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

Позже президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране вводится военное положение на 30 дней, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.

