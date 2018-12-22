В Татарстане организуют новые сельские маршруты

Сельские маршруты с 2019 года планируют организовать 11 районов Татарстана.

Зявились на открытие сельских маршрутов Агрызский, Тюлячинский, Менделеевский, Алексеевский, Актанышский, Азнакаевский, Елабужский, Кукморский, Нурлатский, Рыбно-Слободский районы. В настоящее время в республике организованы 120 сельских маршрутов в 26 муниципальных образованиях.

«В этом году заявились еще 11 районов. Поэтому еще 55 маршрутов сейчас проходят процедуру согласования. На имя Президента РТ мы обращение направили, ждем решение», – цитирует «Татар-информ» замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Егорова.

По его словам, в прошлом году совместно с главами районов была проведена работа по определению потребности в пригородных муниципальных маршрутах. Отмечается, что многие предприятия были закрыты и маршрутная сеть не обслуживалась.

«Жители обращались с просьбой установить маршрут, но был стандартный ответ: «Нет финансовых возможностей». Эти маршруты относятся к категории социальных, и такого пассажиропотока, который бы обеспечил безубыточность, нет», – добавил Егоров.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов передал муниципальным образованиям 57 новых школьных автобусов, на которых будет организован подвоз учащихся по школьным маршрутам.