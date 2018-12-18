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Минниханов передал районам Татарстана 57 школьных автобусов

11:39, 18.12.2018
Минниханов передал районам Татарстана 57 школьных автобусов
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов передал муниципальным образованиям 57 новых школьных автобусов, на которых будет организован подвоз учащихся по школьным маршрутам.

Руководители сельских поселений и муниципальных учреждений РТ также получили ключи от 100 новых служебных автомобилей.

«Мы оказываем системную поддержку нашим муниципалитетам. Сегодня в республике реализуются 38 различных программ, большинство из которых направлено на улучшение уровня жизни в сельской местности», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что ранее определил новые стратегические задачи развития страны, где важное место в реализации этих задач отводится муниципальным образованиям.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов предложил отменить 50-процентную скидку на оплату штрафов за нарушения ПДД.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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