Новый мэр Оренбурга провел первые кадровые перестановки

Новый глава Оренбурга Дмитрий Кулагин провел кадровые перестановки в администрации города.

Первым заместителем мэра был назначен бывший глава Северного округа Сергей Чуфистов. На его месте будет работать Игорь Бунегин, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Понимаю, что смена руководства — это стресс. Но переживать не нужно. Мой стиль работы — контакт и разговор. Ни от кого никогда не закрывался и не собираюсь этого делать. Будет много общения и совместной работы. Я не склонен сводить решение всех вопросов в один кабинет и в одни руки», — заявил Кулагин.

Все другие заместители главы города на сегодняшний день пока сохранили свои рабочие места.

Напомним, ранее депутаты городского совета Оренбурга избрали на пост главы администрации города вице-губернатора Оренбургской области Дмитрия Кулагина.

Экс-глава города Евгений Арапов был задержан следователями в августе этого года. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.