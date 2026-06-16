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Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине после сделки с Ираном

13:13, 16.06.2026

Президент США выступил с заявлением относительно российско-украинского конфликта

Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине после сделки с Ираном
Фото: Скриншот с сайта Википедия

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине после сделки с Ираном. По его словам, теперь иранская тема уходит на второй план.

— Мы были сосредоточены на Иране. Теперь эта тема отходит на второй план. Я сделаю все, что могу, — сказал Трамп.

взято с сайта whitehouse.gov

Напомним, что накануне утром по московскому времени стало известно, что США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Подробнее о деталях соглашения — в материале.

Зульфат Шафигуллин

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