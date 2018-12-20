Горсовет Оренбурга избрал нового мэра города

Депутаты городского совета Оренбурга избрали на пост главы администрации города вице-губернатора Оренбургской области Дмитрия Кулагина. Решение было принято на заседании в четверг, 20 декабря.

По итогам конкурсной комиссии претендентами на должность мэра города являлись вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин и глава Северного округа Оренбурга Сергей Чуфистов.

Кандидатуру Кулагина парламентарии поддержали единогласно, передает «РИА Новости».

Добавим, Кулагин с 2006 года работал председателем Заксобрания региона. С апреля 2012 года назначен на должность заместителя председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Напомним, экс-глава города Евгений Арапов был задержан следователями в августе этого года. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

В начале декабря суд продлил срок содержания Арапова под стражей до января следующего года.



