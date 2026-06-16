В Госдуме хотят отменить штрафы для россиян за самовольный ремонт дорог

Соответствующий законопроект внесен для рассмотрения

Фото: Артем Дергунов

В Госдуме предложили отменить штрафы для россиян за самовольный ремонт дорог. Соответствующий законопроект внесен для рассмотрения в палату парламента, сообщает ТАСС.

Инициатива касается только самовольного ремонта дорог местного значения или придомовой территории.

Сейчас за самовольный ремонт дорог в России предусмотрены штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 25 тыс. рублей, а для компаний — до 300 тыс. рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы утверждают, что в действующих нормах нет механизма регулирования, позволяющего различать добросовестное устранение дефектов от реального повреждения дороги. В связи с этим, граждане рискуют быть привлечены к ответственности по формальному признаку.

Напомним, ранее российским регионам разрешили участвовать в финансировании федеральных дорог.

Зульфат Шафигуллин