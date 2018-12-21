Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикации о закупках продуктов в ведомство

Росгвардия обратится в суд из-за публикации РБК о поставках продуктов для ведомства.



В Росгвардии собираются «добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации», говорится в сообщении ведомства. В чем будут состоять требования к изданию, не уточняется.

Ранее сведения о закупке продуктов стали поводом для иска директора Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному.

Напомним, Золотов подал иск на 1 млн рублей к Навальному с требованием признать распространенные Навальным сведения несоответствующими действительности и порочащими главу Росгвардии. Речь идет о сведениях о недвижимости и «руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск директора Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства.